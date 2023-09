Šok a dojetí v očích Jasminy Alagič. Ukrajinské děti předvedly v Talentu akrobatickou show. A bez jištění!

Jasmina Alagič byla v Talentu dojata akrobatickou show. FTV Prima

Liza (10) a Maxim (14) jsou mladí akrobaté z ukrajinského Záporoží. Vystupují spolu už čtyři roky a umí to, co žádné jiné děti nezvládnou. Jejich velkým snem je dostat se do slavného cirkusového souboru Cirque du Soleil. A mají k tomu skvěle našlápnuto.