Ani se nemusela líčit, do očí se jí nikdo nedíval. Selena Gomez předvedla neskutečně bujný dekolt v korzetu za 7 tisíc

Selena Gomez vtěsnala své vnady do korzetu. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Selena Gomez (31) se v soukromí často fotí bez líčení a v domácím oblečení. Když si ale vyjde do společnosti, stojí to za to. V Paříži na sebe upoutala pozornost v korzetu, který vyzdvihl plnost jejího dekoltu.