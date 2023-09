Přemek Forejt o otcovství i bydlení za Prahou: Na otázku ohledně svatby s Evou Burešovou odpověděl takticky

Přemek Forejt promluvil o rodině, práci i životě za Prahou. Super.cz

Další série pořadu MasterChef, která běží na televizních obrazovkách, je již dotočená, a tak Přemek aktuálně tráví nejvíce času s rodinou nebo ve své olomoucké restauraci.

„Tím, že jsme dotočili, tak mi toho dost odpadlo. Čas teď věnuji rodině a dětem, užívám si to, máme malého prcka. Také se věnuji své restauraci v Olomouci, kde jsem nějakou dobu nebyl,“ svěřil se Přemek Forejt pro Super.cz během tiskové konference, na které se představil festival chutí Souboj na talíři, kde živě poměří svůj kulinářský um s dalšími uznávanými šéfkuchaři.

Přemek Forejt má z bývalého vztahu dceru Stellu, stejně tak má jeho partnerka Eva Burešová (30) syna Nathaniela. Společně pak přivedli na svět syna Tristana Williama.

"Otcovství si užívám a mám radost, když můžu mít všechny tři děti pospolu. Většinou jezdíme po výletech a tak,“ prozradil šéfkuchař s tím, že pokud jde o dětskou výpomoc v kuchyni, tak se jí nebrání. „Děti do ničeho netlačím, ale pokud chtějí pomoct v kuchyni, což se párkrát stalo, tak jim to velice rád ukážu,“ řekl s úsměvem.

Přemek a Eva žijí v domečku nedaleko Prahy. Herečka a zpěvačka se netají informací, že jí život za Prahou a v blízkosti přírody velmi vyhovuje. Stejně to má i oblíbený porotce MasterChefa. „Mám to stejně, myslím si, že jsme udělali velice dobře, našli jsme si hezké místo, kde máme spoustu skvělých sousedů. Pro rodinný život je to skvělé,“ svěřil se.

Na závěr padla také otázka možné svatby. „Řešíme tady festival chutí a já bych to u něj nechal,“ dodal s úsměvem. ■