Takhle už jí vyrostly děti: Kráska z Primy, která se po mateřské vrátila na obrazovku, se pochlubila rodinou

Sandra Pospíšilová Foto: Aneta Voborná

Práci v televizi tak zvládá s osobním životem skloubit i přesto, že s rodinou žije v Brně a na natáčení dojíždí. „Bydlíme kousek za Brnem a jde to zvládat snadno. Náš pořad Svět financí se totiž vysílá jednou týdně - každé úterý večer. Takže ráno zavezu Emilku do školy a Leonka do školky a vyrážím do Prahy, kde vše nachystáme a večer živě vysíláme,“ svěřila se Super.cz moderátorka, která má také velkou oporu v rodině.

„Pak hned sedám do auta a jedu domů a ráno už jsem zase s dětmi. A v mezičase pomůže Pavel nebo babička, kteří se postarají, takže se vše dá krásně skloubit,“ prozradila Sandra, která s rodinou využila krásné zářijové dny a vrhla se do rodinného focení. Děti jí opravdu vyrostly jako z vody. „Stihli jsme to za 5 minut, než zapadlo slunce, a máme krásnou památku,“ dodala Sandra Pospíšilová. ■