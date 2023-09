Po 11 dnech v horečkách konečně vylezla z postele: Nejsem vůbec v pohodě, přiznala Tereza Brodská

Tereza Brodská Foto: archiv T. Brodské

Po 11 dnech v horečkách doufala v pomoc lékařů a v to, že předepsané léky jí nakonec pomohou. Nyní se konečně dostala z postele ven a vyrazila po těžké nemoci do práce. „Tak začínáme! Nejsem tedy ještě vůbec v pohodě, ale už jsem to nemohla doma vydržet! Doufám, že už se to prostě zlomí!“ svěřila se na sociální síti Brodská, jejíž kroky vedly na zkoušky do Divadla Ungelt.

„Děkuji všem v divadle za neuvěřitelnou shovívavost, péči a velkorysost! Dík Milanu Heinovi a Pavlu Ondruchovi! A na vás se budeme těšit v listopadu! Do konce roku už je skoro vyprodáno! Tak já jdu zase do postele a zítra zase do divadla,“ napsala herečka, která poděkovala za obrovské množství zpráv plných podpory.

Dodala také, že svůj návrat do práce konzultovala. „Pro ty, co pořád mudrujou, do práce jsem nastoupila po dohodě s lékařem! To, že se cítím na houby a jsem totál slabá, je už sekundární věc,“ dodala herečka. ■