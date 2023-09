Krásná Taylor Swift podlehla kouzlu pořádného chlapa! Po randění s kolegy skončila v náruči sportovce s knírkem

Taylor Swift nově tvoří pár s Travisem Kelcem Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Po jejím posledním nevydařeném románku s kolegou z branže Mattym Healym, který se ukázal být vzplanutím, jež skončilo stejně rychle jako začalo, si dala Taylor Swift (33) pár měsíců pohov a soustředila se převážně na své veleúspěšné turné nazvané The Eras Tour. To má ovšem nyní pauzu a její srdce si mezitím stačil získat jiný muž. A tentokrát je to na rozdíl od některých jejích ex bez nadsázky pořádný kus chlapa! Třiatřicetiletý rodák z Ohia Travis Kelce je profesionálním hráčem amerického fotbalu za tým Kansas City Chiefs a se svými 196 centimetry a 113 kilogramy se vedle něj i Taylor se svými 180 centimetry musí cítit jako křehká květinka.