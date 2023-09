Adéla Gondíková na scéně: Jako exmanželka Evžena z Ulice už teď rozdělila fanoušky na dva tábory

Adéla Gondíková TV Nova

Po příchodu Lucie Vondráčkové (43) do seriálu se na scéně objevuje Adéla Gondíková, která prý poklidné vody seriálu Ulice pořádně rozvíří. „Nabídka té role byla nesmírně zajímavá, tak jsem si říkala, proč to nezkusit,“ svěřila se Super.cz Adéla k roli Hany Šmýdové, která už nyní rozděluje fanoušky na dva tábory.

Jedni se na příchod Adély do seriálu těší, druzí to vnímají naopak. „Ta Ulice už je strašná spatlanina, škoda tak dobrého seriálu, mně prostě Vondráčková a Gondíková do Ulice nesedí. Nic proti nim, ale přijde mi to jako slušný přešlap, mám teď problém u každého dílu držet pozornost až do konce,“ napsala na sociální sítě jedna z divaček.

Další komentáře se nesly v opačném duchu. „Tak já osobně mám ráda tuto herečku. Adéla Gondíková a Dalibor Gondík jsou super,“ napsala další z divaček. „Už aby tam byla, těším se,“ připsala další fanynka.

„Na Nově jsem strávila spoustu let, takže tu znám opravdu hodně dobrých lidí. A s některými z nich se teď potkávám i v Ulici. Totéž platí i o hercích. S většinou z nich se znám už dlouho. Například s těmi, s nimiž bude moje postava nejvíce ve styku. S Lindou Rybovou, Martinem Fingerem a Vasilem Fridrichem se známe opravdu dobře. S Vasilem se potkáváme v rádiu, kde děláme s Terezkou Kostkovou Blízká setkání, s Martinem Fingerem hraje můj bratr v Činoherním klubu a s Lindou Rybovou jsme byly spolužačky, ona je samozřejmě mladší, ale už na škole jsme se potkávaly,“ dodala Gondíková. ■