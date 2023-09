Vojta Dyk vyprovokoval komparzistku z publika: Já tě zabiju, reagoval Prachař. Po jejím zpěvu všem spadla brada

Paní Viera překvapila svým zpěvem porotu Talentu. FTV Prima

Paní Viera sice miluje zpěv, ale nikdo nečekal, co se stane, když bez jakékoliv přípravy předstoupí před porotu zábavního pořadu. Nečekal to ani Jakub Prachař (40), kterému se Dykův nápad nepozdával.

Když ale paní Viera začala zpívat píseň Never Enough z muzikálu The Greatest Showman, všem doslova spadla brada. Prachař jen nevěřícně kroutil hlavou: „Já tě zabiju,“ ohodnotil šokovaně Dykův nápad.

Nikdo totiž nečekal, že komparzistka z hlediště vystřihne tak krásné vystoupení, spíše se čekal nějaký ten bizárek, kterých je v Talentu k vidění nepočítaně. Poprvé v historii Talentu se tak vyzkoušel někdo z publika a hned to byla trefa do černého. Na ukázku se podívejte ve videu. ■