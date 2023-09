První dojmy čerstvě osmnáctileté Korduly: Od sestry Agáty už dostala luxusní dárek

Agáta Hanychová se věnuje své sestře a oslavenkyni už od rána. Herminapress

„Jako první dárek k osmnáctinám ode mě dostala prodloužení vlasů,“ řekla Agáta na Instagramu svým fanynkám s tím, že Kordule také uspořádá narozeninovou oslavu. Mladší sestru si Agáta hýčká, jen zmíněná úprava vlasů stojí v řádech desetitisíců.

„Přeju si prodloužení a zahuštění vlasů, mám je hrozně zničené a na mých osmnáctinách mi to musí slušet,“ doplnila Kordula Agátu, která se jí rázem zeptala, jak se jako čerstvá osmnáctka cítí.

„Je to depresivní, protože už mě vlastně nic nebaví, už budu vše dělat legálně. Baví nás to, co nesmíme. Teď už spíš ty povinnosti, na které se netěším. Na auto se těším, takže budu aspoň řídit. Nevím no, stárnu, je to hrozné,“ řekla dcera Veroniky Žilkové (61) s úsměvem během živého vysílání. Od fanoušků si pak mohla přečíst spoustu narozeninových přání. ■