Danielu Písařovicovou poprvé představili novým jménem: Paní Brzobohatá se culila jako puberťačka

Daniela Písařovicová přijala manželovo příjmení a je z ní paní Brzobohatá. FTV Prima

„Stojím před otázkou, co teď říct... Jestli už to platí?“ přemítá Libor Bouček (42) v úvodu pořadu Inkognito, když při představování soutěžících celebrit dojde k Daniele Písařovicové (44). „Tak to řekni,“ odpoví s úsměvem a lehce zčervená. „Dámy a pánové, úplně poprvé mohu s radostí, nadšením, optimismem a upřímným přáním, ať je to navždycky, říct, že vedle Ondřeje (Brzobohatého) usedla jeho žena Daniela Brzobohatá!“