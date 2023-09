Loni se dozvěděl, že pětiletý syn není jeho. Moderátor Evropy 2 promluvil o tom, jak to s malým Sebíkem teď mají

Petr Cerha alias Nasty bere syna stále jako vlastního. Super.cz

Moderátor Evropy 2 Petr Cerha alias Nasty zjistil po pěti letech výchovy syna Sebastiana, že není jeho. Dozvěděl se to od zcela cizího muže. Testy otcovství pak slova tohoto muže potvrdily a Nastymu se zhroutil svět. Nyní promluvil o tom, jak to s klukem, kterého celý jeho život vychovával, má teď.

"Je můj, já jsem jeho otec. Malej ví, že nejsem jeho biologický táta. Ale já jsem zkrátka jeho táta. To se nemění," prozradil Super.cz Nasty o vztahu se šestiletým Sebastianem, se kterým stále tráví veškerý možný čas.

V létě si i s novou partnerkou Terezou Lojkáskovou užili dovolené. "Byli jsme s dětmi v Itálii a Egyptě, bylo to super," pochvaluje si Tereza, kterou znáte z reality show Love Island. S Nastyho dětmi si rozumí.

"Ze začátku jsem trošku měla růžové brýle. Byl to trošku Survivor. Teď už je to úžasný. S klukama jsem si sedla, pořád to trvá. Samozřejmě je to náročnější, když pracuju, ale je to čím dál lepší," vysvětluje tanečnice.

S Nastym už se baví o společném potomkovi. Samozřejmě nás zajímalo, zda už začal znovu Nasty ženám důvěřovat a zda by si nechal udělat test otcovství. "Zajímavá otázka, možná i jo," krčí rameny moderátor.

"Mám vůči Terce důvěru, nedokážu ale popsat, co bude za rok, o budoucnosti se ale bavíme. Já se vlastní rodině nebráním," dodal. ■