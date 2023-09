Jitka Smutná: Náruživá rybářka se nám pochlubila vnuky. Na začátku sezony ulovila parádního macka

Jitka Smutná miluje rybaření. Na archivním záběru s pěkným kapříkem. Michaela Feuereislová

Na chatu na ryby jezdila vlakem a z řeky tahala kousky kolem kila a půl. Ovšem hned na začátku měla parádní zásek. „První kapr, kterého jsem chytila a pustila, protože první úlovek v sezoně se má pustit, měl 9,5 kila a měřil 73 centimetrů,“ řekla Jitka Smutná Super.cz.

Posléze u Berounky nebyla sama, společnost jí dělali vnukové František (12) a Eda (9). „Kluci se taky trošku učili chytat ryby. Hráli jsme kostky, karty, jezdili na kole a bylo to bezvadný,“ libuje si babička. Vnuky má od dcery Terezy Nekudové (44), herečky a zpěvačky.

Zatímco syn Smutné je tátou Anny Marie, které bude v prosinci šest let. Zajímalo nás, jestli pozoruje u některého z vnoučat umělecké sklony.

„Andula je upovídaná holčička, která si zatím hraje na cokoliv a kdykoliv. Malý Eda dělá docela dobře dabing, je šikovnej. Zatím jsou úplně normální, nemaj žádný umělecký sklony,“ tvrdí s náznakem úsměvu herečka.

Babička bere vnoučata do divadla, na muziku. „Teď to máme v plánu, že aspoň jednou za měsíc půjdeme na nějaké představení. Samozřejmě je baví počítače, to je mor,“ řekla Super.cz Jitka Smutná (71). ■