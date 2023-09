Už je to 7 let, co sbalil Českou Miss World: Takhle zpěvák skupiny Slza zareagoval na dotaz o svatbě

Zpěvák skupiny Slza se rozpovídal o sedmiletém vztahu s Miss World a na téma svatby. Super.cz

Zato jeho kolega, kytarista Lukáš Bundil, letos oslavil páté výročí svatby. Jak to Petr vnímá? Nechtěl by v tomto směru svého kamaráda dohnat a být už taky ženáčem? „No já v tom nevidím soutěž. Jsme spolu dlouho, ale zatím ne,“ smál se zpěvák během rozhovoru pro Super.cz.

„Ono je potřeba dodat, že já jsem se s manželkou bral po deseti letech vztahu, takže Petr musí dohnat tohle a potom do toho praštit,“ přidal se Lukáš do rozhovoru. „Ano, my teď v říjnu budeme mít s Naty sedm let, takže mám ještě tři roky,“ vybruslil z tohoto tématu Petr.

My jsme si s kluky ze skupiny Slza povídali v Mělníku, kde vystoupili na tamním vinobraní. Po vystoupení se ochotně fotili s fanynkami, které se nemůžou dočkat, až kapele za pár dní vyjde nové CD Monodrama. Samotný název napovídá, že deska bude velmi osobní záležitostí. „Ty texty jsou hodně ze mě. Já jsem mono a Lukáš je to drama,“ dodal se smíchem Petr Lexa. ■