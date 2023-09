Nataša Gollová žila s homosexuálem a opilcem. S filmovým milovníkem krátce po rozchodu natáčela melodrama

Nataša Gollová a Otomar Korbelář ve filmu Rukavička. Gollová ve snímku hrála i s expartnerem Vnoučkem. Foto: Prima Max

„Malá něžná rukavička zbloudilá, vůní svojí na vás mi tu vzpomíná, stín váš je tu se mnou, v tmu se dívám, vám ruku jemnou v duchu líbám...“ to jsou slova písně, kterou složil zamilovaný, leč chudý klavírista Arne Brant krásné Mařence Berkové, jež je dcerou zámožného bankéře.

Gollové seděly více komedie

Film Rukavička z roku 1941 je typické melodrama, která byla tou dobou nesmírně populární. Natočil ho režisér Jan Alfréd Holman (✝79), který do role Mařenky obsadil Natašu Gollovou (✝76). Atraktivní a talentovaná herečka patřila tehdy k největším hvězdám českého filmového nebe. Svůj debut před kamerou si odbyla ještě jako komparzistka v komedii Martina Friče (✝66) Kantor Ideál. První velkou roli jí nabídl režisér Miroslav Josef Krňanský (✝62) ve svém filmu Bezdětná (1935). Hvězdou první velikosti se pak stala díky Fričovým filmům Kristian a Eva tropí hlouposti (oba 1939).

Snímek Rukavička, ve kterém Gollová ztvárnila titulní ženskou roli, byl natočen podle filmové povídky Václava Řezáče Milostná bloudění. Zajímavé je, že diváky v této roli příliš nenadchla – vnímají ji především jako vynikající komediální herečku. Trefně to vyjádřil uživatel Čs. filmové databáze, který si říká Zloděj kol: „Mařenka Berková v sobě nikdy nemohla mít ztřeštěnost Evy Norové, kouzlo Poldy Krušinové, půvab Zuzanky Nedbalové stejně jako čistou krásu Helenky z Pohádky máje… Ale Nataša Gollová je stále Natašou Gollovou a své příznivce, mezi něž se počítám, rozhodně nezarmoutí.“

Korbelář si spálil prsty

Titulní píseň Rukavička složil Jiří Srnka a nazpíval ji představitel titulní mužské role Otomar Korbelář (✝77). Tento fešák měl zvučný melodický hlas, a tak ho mohl bez problémů zúročit i jako zpěvák. Díky svému přirozenému charismatu byl Korbelář představitelem mužných a charakterních rolí. Na divadelních prknech vytvořil řadu postav, z nichž největší úspěch měl jako Karel IV. v Noci na Karlštejně.

V závěru kariéry byl jeho oblíbenou rolí plukovník Pickering v My Fair Lady. Z hercových filmových úloh byla pozoruhodná role Františka Kmocha ve filmu To byl český muzikant (1940), postava Jana Sochora v komedii Prstýnek (1945), titulní role v prvním čs. barevném filmu Jan Roháč z Dubé (1947) či ztvárnění císaře Františka Josefa I. ve filmu Sarajevský atentát (1975).

Korbelář v Rukavičce nechtěl vůbec hrát, neboť námět mu připadal laciný. Na režisérovo naléhání nakonec svolil, ale později toho litoval. Stěžoval si, že Holman hercům neudílel vůbec žádné pokyny a film ve skutečnosti režíroval kameraman Václav Hanuš.

Bývalí milenci na place

Gollová se na place setkala s milovníkem Františkem Vnoučkem (✝56), se kterým se krátce před natáčením rozešla. Žila s ním několik let, ale nikdy spolu nespali. Vnouček byl totiž homosexuál, což se jí bál přiznat, a taky opilec. To přiznávat nemusel, protože to na něm bylo znát. Gollová ve filmu zpívá také, ale hlas ji propůjčila zpěvačka Míla Spazierová-Hezká.

Snímek má i dokumentární hodnotu. Hraje v něm Česká filharmonie řízená Karlem Šejnou a Orchestr FOK, který dirigoval Otakar Pařík. Klavírní sóla měli Josef Páleníček a Otakar Haša. ■