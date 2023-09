Ve stříbrné róbě by mohla rovnou na přehlídkové molo: Iva Kubelková ve StarDance zlepšila kondičku a hubne

Iva Kubelková a Martin Prágr Super.cz

Modelka a moderátorka Iva Kubelková (46) už několik týdnů dře na parketu po boku Martina Prágra. Dosud byl taneční pár neustále zavřený na zkušebně, na tiskové konferenci ke dvanáctému ročníku StarDance si tak poprvé vyzkoušeli, co je za necelý měsíc čeká.

Někdejší držitelka korunky krásy oblékla stříbrnou nadýchanou róbu, ve které by s přehledem mohla vyrazit na přehlídkové molo. V šatech s vlečkou by moc pohybu nezvládla a sama je zvědavá na ty pravé taneční šaty. „Jak pořád trénujeme v legínách a tričku, tak mám tušení, že až se oblékneme do toho kostýmu, tak budu mít pocit, že mně všude něco vadí,“ svěřila se Super.cz Iva Kubelková, která s Martinem Prágrem pilně trénuje.

„Máme už postavených několik celých tanců, dolaďujeme to, co je potřeba, a vypilováváme techniku. Kdykoli ten tanec tančím, tak mám pocit, že se nabalilo dalších deset chyb, co dělám,“ prozradila modelka, která stejně jako ostatní soutěžící začíná hubnout. Změnila se jí velikost z 38 na 36 a je v lepší kondici.

„Fyzička se vám určitě zlepší, když trénujete od pondělí do pátku, každý den čtyři hodiny, tak se stoprocentně zlepší. Jestli to poznám, to přijde, až vypadnu ze StarDance. Teď jdete bolavý znova na trénink a na tyhle věci není prostor,“ prozradila Kubelková, která se na parketu rozhodně nešetří. ■