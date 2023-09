Padesátnice jako lusk. Topmodelka Tereza Maxová je v Praze. A pořád je to kočka

Topmodelka Tereza Maxová popsala, jak si udržuje své sexy křivky. Super.cz

„My jsme v rodině tři zářijové panny. Já teda jsem 31. srpna a kluci jsou sedmého a devátého září a do toho jsme měli ještě Tobiášovu promoci. Bylo to hodně veselých událostí. Svoje narozeniny jsem oslavila tak, že jsem tradičně odjela se svým manželem na výlet. Tentokrát jsme odjeli do Puglie v Itálii a užili jsme si to. To jsou přesně narozeniny dle mého přání,“ svěřila se Tereza Super.cz.

Své dokonalé křivky si udržuje díky pravidelnému pohybu. Toho bude mít v následujících dnech opravdu hodně. Odstartoval totiž devátý ročník charitativního happeningu s názvem Hýbejte se s Teribearem, který pořádá její nadace. Akce probíhá online do 23. září a mohou se přidat úplně všichni. Za každý zdolaný kilometr, ať už během či chůzí, vydělají 20 korun na jimi zvolený příběh člověka, který potřebuje pomoc.

„S tím, že jsem byla absolvent atletické školy, tím mi to běhání otrávili na maximum. Mám radši rychlou chůzi. Dále mám ráda tanec, jógu a plavání. Během léta jsem pravidelně plavala každý den jeden kilometr. To jsou sporty, které mi dělají radost. A když se to spojí s tím, že se hýbete a někomu pomůžete, to mi to přijde jako značka ideál,“ popsala topmodelka recept na dokonalé míry. ■