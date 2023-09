Lela Ceterová se opřela do ‚přirozených‘ žen, které kritizují její vzhled: Měly by si zamést před vlastním prahem

Lelu Ceterovou nepřestávají udivovat toxické komentáře, které se pod jejími snímky objevují. Foto: archiv L. Ceterové

Velmi často se však setkává i s kritikou, která je v oblasti tohoto tématu velmi častá. Téměř pod každou její fotografií se objevují komentáře od věčných rýpalů, které si Lela k srdci nebere, avšak ji nepřestává udivovat, že mají lidé vůbec tu potřebu se takhle toxicky vyjadřovat.

„Víte, co mě udivuje? To, že jsme svobodná země a každý můžeme vypadat tak, jak chceme. Když se někomu líbí být celý potetovaný, mít všude piercingy nebo růžové vlasy, tak proč ne? Když se chce někdo vylepšit plastikou, tak proč ne? Ale vy budete pořád dokola někoho soudit. Proč? Když je někdo tlustý, tak ho nesoudíte, protože se to nehodí, ale když někdo podstoupí plastiku, tak se můžete zbláznit,“ uvedla Lela na sociálních sítích s tím, že by lidé nikdy neměli soudit člověka podle toho, jak vypadá.

„Vždyť my si můžeme se svým tělem dělat, co chceme. Nikdy nesuďte podle vzhledu. Já jsem byla vychovaná se ke druhým lidem chovat s úctou a respektem, bez ohledu na to, kdo, jak vypadá. V životě bych podle toho nesoudila, jaký ten člověk je. Srdce by mi nedalo,“ řekla s otevřeností.

„Nechápu, že ženy, které jsou ‚přirozené‘, tak budou stále útočit na ženy, jako jsem já, které podstoupily plastiku, proč? Já na ně útočím? Že jsi přirozená a měla by sis udělat prsa, protože je nemáš hezká a jsou přirozená a nemáš je rovnoměrná? Nebo, že nemáš ukázkový nos, tak by sis ho měla nechat upravit? Ne, já nebudu nikdy na nikoho útočit. My ženy, které chodíme na plastické operace, tak v životě nesoudíme ženy, které tam nechodí. Nikdy je nepomlouváme, netlačíme a ani neříkáme, že když to máme my, tak by měly i ony. My totiž akceptujeme druhé, a to je to krásné,“ podotkla maminka dvou dětí, která také nechápe ty ženy, které toxicky útočí a zároveň se ohání svou přirozeností, která není stoprocentní.

„Nechápu ještě jednu věc, když tedy přirozené ženy, které diktují, jaká mám a nemám být, a podívám se na ně, tak vidím, že chodí na nehty, na barvení a prodlužování vlasů, botox a nevím co, tak proč se do mě montuje, když není přirozená? Musím se smát, přijde mi to komické. Proč přirozené ženy, které hrdě bojují za přirozenost, tak chodí na vlasy, na nehty, na výplně, malují se, holí a nevím, co všechno? Pokud jste tak přirozené, tak se o sebe přestaňte starat, ukažte tu svou přirozenou krásu úplně takovou, jaká je. To by bylo zajímavé, že? Ale starat se o druhé, to je zajímavější. Paradox dnešní doby,“ dodala Lela Ceterová. ■