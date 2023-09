Další „protekční dítě“? Do seriálu ZOO nastupuje krásná dcera známé herečky

Dcera Jany Bernáškové začala natáčet seriál ZOO Super.cz

Nyní se o herectví pokouší také dcera herečky Jany Bernáškové (42) a režiséra Davida Drábka, sedmnáctiletá Justýna Drábková. "Vyhrála konkurz a dostala velkou roli v seriálu ZOO. Už natáčí a má první velkou hereckou zkušenost. Ale modelingový sen ještě nezahodila. Navíc stále studuje diplomacii na mezinárodn škole," pochlubila se nám Jana.

S tím, že by se mohla i její dcera setkat s hejty, počítá. "Být dítě z nějaké slavnější rodiny má svoje plusy i mínusy. Musí se vyrovnat s tím, že na tyhle děti je vždycky víc posvíceno. Je to daň. Ale zároveň mají víc příležitostí, protože se o nich ví," krčila rameny Bernášková.

O protekci jako takové nemůže být prý u Justýny řeč. "Já v tom seriálu nehraju, manžel ho nepíše, sama si to vybojovala," připomněla i svého současného partnera, scenáristu, režiséra a producenta Rudolfa Merknera, s nímž se poznala během natáčení seriálu Vyprávěj, a také musela poslouchat, že ji obsazuje, protože je jeho žena. "Člověk to nesmí poslouchat a vůbec se na tyhle pomluvy napojovat. No a co! Pracujeme spolu a nebudeme se za to nikomu omlouvat," míní.

Janu Bernáškovou jsme potkali na tiskové konferenci Divadla Radka Brzobohatého, v němž hraje v několika představeních. Tady prý nikoho z rodiny nemá. "Ale ředitelka Romana Goščíková je moje spolužačka. A v té práci jsou důležité vztahy. Vždycky si chcete obsadit člověka, kterému věříte, že vám z toho projektu neodejde, nebude dělat problémy, nebude zlý a nebude dělat naschvály. Takže ti lidé samozřejmě přes ty vztahy jdou," uzavřela. ■