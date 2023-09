Není pochyb, po kom má Miley Cyrus figuru: Její maminka (56) je v bikinách jako proutek

Tish Cyrus Profimedia.cz

Dominica Purcella si jistě vybaví všichni fanoušci seriálu Útěk z vězení, kde ztvárnil postavu Lincolna Burrowse. Herec jako velký fanda surfování tráví většinu volného času na prkně, zatímco Tish se zdržuje spíš na písčité pláži. Miley a Maxx pro změnu zkouší šnorchlovat.

Se svatbou Tish a Dominic nezaháleli. Zasnoubili se teprve v květnu a před dvěma týdny do toho praštili. Brali se v domě Miley v Malibu a obřadu se účastnilo na šedesát hostů. Teprve loni se přitom zpěvaččina maminka po třiceti letech manželství rozvedla s country zpěvákem Billym Rayem Cyrusem, otcem Miley. Problémy měli ovšem už řadu let. Už v minulosti oba dokonce požádali o rozvod, ten nakonec dotáhli do konce až loni. ■