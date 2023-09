Ostrá kritika od manažera Vaša Patejdla: Teď se mu všichni dvoří, zaživa je nezajímal, rozčílil se

Vašo Patejdl Herminapress

Po jeho smrti se tak zdá, že měl spousty přátel, a to zvedlo ze židle jeho manažera Jiřího Strážnického. „Když Vašo žil, tak kromě toho, že byl geniální umělec, charakterově nejkrásnější člověk, jakého jsem v životě potkal, dostat jeho věci mezi lidi nebylo úplně jednoduché. Ale teď, když umřel, všichni se mu dvoří jako nejlepší kamarádi a spolupracovníci. Jména mluvit nebudu, ale moc mě mrzí, že člověk musí umřít, aby okolí včetně médií a lidí docenilo kvality umělce,“ neskrýval zklamání během rozhovor pro Plus 7 Dní.

Nejvíce ho naštvalo, že na rozlučky přicházeli i lidé, kteří nebyli pozvaní. „Dělali si na něm promo. Řeknu to zcela upřímně. Myslím, že by to vadilo i Vašovi, a vadí to hodně i mně, protože vím, jak moc jsme se nadřeli, abychom jeho písním zajistili publicitu a mediální prostor nebo užší spolupráce, které jsme v danou chvíli potřebovali. Jestli s ním někdo hrál tenis, nebo se s ním jednou potkal na kurtu, to nechám na svědomí toho, kdo to vytáhne,“ doplnil Strážnický, který naopak pochválil účast houslisty Pavla Šporcla, který zahrál největší hity zesnulého Patejdla.

Po oficiálním rozloučení se rodina přesunula do strašnického krematoria a pozvaní hosté také do jednoho pražského pivovaru. „Šlo o rozloučení v kruhu nejbližších přátel, bylo velmi decentní a nebylo dlouhé. Program byl jen jeden – setkat se, vzpomínat a vzdát mu hold mezi čtyřmi stěnami,“ doplnil slovenskému médiu Strážnický. ■