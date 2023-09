Půjdou do lepšího? Harry s Meghan byli okouknout nemovitost se šílenou cenovkou. Sousedili by s Kardashiankami

Harry a Meghan byli obhlédnout tento pozemek u oceánu v Malibu. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Navzdory hojným spekulacím o krizi v manželství se princ Harry (38) a jeho žena Meghan (42) byli před několika dny podívat na potenciální novou nemovitost, do níž by mohli investovat. Od roku 2020, kdy se společně přestěhovali do Spojených států, žijí v domě, který pořídili za 14 milionů dolarů v Montecitu. Tento se ovšem nachází v Malibu, a navíc coby kamenem dohodil od slavných Kardashianek, s nimiž se pár včetně Meghaniny maminky údajně začal intenzivně družit.