Jaro Slávik vyjeveně zíral na totální bizár: Finský Elton John hrál nosem na růžovou flétnu

Hra na růžovou flétnu zaujala v Talentu nejen porotce Slávika. FTV Prima

Mikko se přiznal, že zbožňuje moderátora Davida Grásnkého (31), kterého už deset let chce osobně poznat. Nyní se mu to konečně podařilo. Pokud by mu prý svým vystoupením zlomil srdce, chtěl by od něj polibek. Toho se ale nedočkal.

Muž s růžovou flétnou se také snaží o světový rekord v počtu účastí v talentových soutěžích různých zemí světa. Za Finsko se navíc snažil neúspěšně probojovat do Eurovize.

Jak podotkl Jakub Prachař, Mikko mu svou vizáží připomíná Eltona Johna. A nebyl daleko od pravdy...Neotřelá hra na růžovou flétnu ale nejvíc zaujala Jaro Slávika (49), jenž jen nechápavě zíral. Na ukázku z nedělního vystoupení se podívejte ve videu. ■