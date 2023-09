Je bez maturity stejně jako Simona Krainová. Už na to nemám, přiznala Tereza Pergnerová

Moderátorka Tereza Pergnerová Super.cz

Moderátorka Tereza Pergnerová (49) se opět vrací na televizní obrazovku. Tentokrát bude spolu s kolegou Mirkem Vaňurou pomáhat lidem hledat ztracené příbuzné, a to po celém světě. Dokumentární reality show Ztracená rodina nabídne šťastné příběhy lidí, kteří se po letech mohli setkat se svými blízkými. A jak tomu je v pořadech ostřílené moderátorky zvykem, o emoce nebude nouze.

„Píše mi spousta lidí, že celý první díl proplakali, ale to není ten prvotní účel. Myslím, že v tomto případě slzy fungují jako očistec, že když pláčem, nemusíme mluvit a něco v nás se hojí, takže připravte kapesníky,“ svěřila se Super.cz Tereza Pergnerová, která se svým týmem hledala příbuzné na Slovensku, v Kanadě, ale i na Kubě. Tereza má s reality show mnohaleté zkušenosti, a tak i ona sama umí před kamerou emoce ovládat.

„Já mám záklopku, poměrně dobře ovládám svůj pláč, jsem z minulosti naučená nebýt ve slabé pozici, člověk pláče dovnitř, ale jsem ráda, že toho mohu být součástí,“ prozradila Pergnerová, které se lidé před kamerou rádi svěřují a v rámci komunikace k nim přistupuje vždy citlivě. Nabízí se tak otázka, zda nepřemýšlela nad tím, že by se vrhla se jiným směrem a působila třeba jako terapeutka.

„Tady se dostáváme k mému životnímu bolu, neboť já opravdu nemám maturitu a tolikrát mi to chybělo, protože bych se dál vyvíjela, šla něco studovat, ta chybějící maturita je velkou překážkou a teď před padesátkou si troufnu říct, že už na to možná ani nemám, takže zůstávám v tom amatérském poli,“ prozradila moderátorka, která si myslí, že už by studium nezvládla.

„Je to ohromný závazek a výdej energie a možná můj mozek nepracuje jako dřív, já se necítím být mladá, ale cítím se na svůj věk. Nedávám si velké nároky, hospodařím se svou energií, musím dobře jíst a dobře spát,“ dodala Pergnerová s úsměvem. Maturitu ostatně nemá ani modelka Simona Krainová. ■