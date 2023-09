„Bolí to víc, než jsem čekala.“ Přes pohmožděniny a puchýře ze StarDance ukázala Iva Kubelková nohu ve vysokém rozparku

I přes bolest nohou vystrčila Iva Kubelková nožku ze sexy šatů. Super.cz

Nyní se už usměvavá brunetka cítí lépe. „Všechno se jednou zahojí. Počáteční puchýře se zahojily, ale bolí to. Já jsem věděla, že to bude bolet, ale občas to bolí víc, než jsem čekala. Je to ale vyvážené tou radostí z toho pohybu a z toho, že člověk vystupuje ze své komfortní zóny a snaží se překonávat sám sebe,“ svěřila se Iva pro Super.cz.

My jsme si s ní povídali na finále soutěže krásy Schwarzkopf Elite Model Look 2023 Česko a Slovensko, které se odehrávalo ve Španělském sále Pražského hradu. Na galavečeru i přes bolest mohla odhalit nožku v sexy rozparku.

A jak jako modelka vnímá dnešní generaci mladých talentů v tomto odvětví? Je ráda že už nemusí začínat? „Moje začátky nebyly tak krušné, já jsem začínala hodně dávno. Tehdy nebyly sociální sítě, internet byl v plenkách, vše fungovalo jinak. Mě ten modeling nikdy moc nebavil. Já ho dělala, že jsem měla tu příležitost a postavila jsem se na vlastní nohy. Pokukovala jsem po profesi, kde mohu mluvit, tak jsem vyběhla velmi rychle k divadlu a k moderování,“ dodala krásná Iva Kubelková.

