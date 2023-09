Co si asi myslela o vystoupení Beyoncé její kolegyně Adele? Podle výrazu zrovna nadšená nebyla

Adele na narozeninovém koncertě Beyoncé Profimedia.cz

Že se bude jednat o výjimečné vystoupení, bylo zřejmé již dopředu, jelikož zpěvačka požádala fanoušky, aby dorazili ve stříbrném či třpytivém outfitu. Z VIP sekce shlížela na svou kolegyni i Adele (35), která s sebou vzala snoubence Riche Paula. Ti ovšem dress code zřejmě příliš neřešili a dorazili v černém.

Chvílemi se zdálo, že se Adele mění nálada jako na běžícím páse. Zatímco někdy se smála na celé kolo, za pár okamžiků nasadila nepřístupný výraz, následně to zase vypadalo, jako by se trochu nudila. Nechyběl ani výraz ‚na kačera‘, a to když se společně se snoubencem zahleděli do jeho mobilního telefonu.

O slavné tváře každopádně nebyla nouze. Koncert si totiž nenechali ujít ani Katy Perry, Alessandra Ambrosio, Kim Kardashian, Nicole Richie, Rosario Dawson, Queen Latifah, Fergie, Justin Bieber s manželkou Hailey, Zendaya s Tomem Hollandem a další. ■