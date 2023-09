Čtyři roky po rozvodu s exmanželem našli společnou řeč: Jitka Boho prozradila, jak mají upravenou péči o dceru

Jitka Boho promluvila o vztahu s exmanželem a rozdělení péče o dceru. Super.cz

"Občas ji beru i do divadla, je spíš takový tichý pozorovatel. Ale myslím, že by se moc zapojovat nechtěla. Máme za sebou i pár společných focení. Je to náročnější, ale docela si to užívá. Musí si ale sama říct, v čem bude fotit. Nesmí být do ničeho nucená. Krajkové šatičky by na sebe neoblékla," vyprávěla.

V maminčiných stopách zřejmě Rosálka nepůjde, ani co se zpěvu týče. "Moc nezpívá, spíš dělá beatbox. Řekla bych, že je nadaná rytmicky, což má spíš po svém tatínkovi. Tak se asi bude soustředit spíš na bicí nebo hru na kytaru, ale od září bude chodit na violoncello. Přála si to, tak jsem na ni zvědavá," míní Jitka.

Od toho tématu jsme pokračovali k tomu, jak se vlastně Rosálka se svým biologickým otcem a bývalým manželem Jitky, bubeníkem Lukášem Boho, vídá. "Docela často. O prázdninách, v červenci i v srpnu, s ním byla pokaždé čtrnáct dní. Jinak to jsou dva až tři víkendy včetně pátku za měsíc," prozradila, že jako rodiče s exmanželem fungují bez problémů. "Kvůli dětem musí člověk zatnout zuby, ale musím říct, že se teď dokážeme domluvit. Čas vždycky pomůže," uzavřela. ■