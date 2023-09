V seriálu Oktopus hrály jednu postavu v průběhu času: Je si Lucie Zedníčková s dcerou opravdu tak podobná?

Jsou si Amelie Pokorná a Lucie Zedníčková hodně podobné? Super.cz

Matku s dcerou jsme potkali i na finále soutěže Anděl mezi zdravotníky v Náchodě, kam dorazily podpořit soutěžící. V našem videu i ve fotogalerii můžete posoudit, do jaké míry najdete podobu vy, i když samy tvrdily, že se nesnažily ani sladit svoje outfity.

Amelie bydlí stále doma. "Domácnost si nějak střídáme. Víc vaří mamka, ale já mám vaření také ráda," řekla nám Amelie. "Fakt neřešíme, kdo vyndá nádobí z myčky a takové blbiny. Amálka umí fantastický indický dahl nebo kuře s pórkem ve smetanové omáčce, to mi od ní chutná nejvíc," dodala Lucka.

Jiný společný pracovní projekt kromě zmíněného jednoho dílu seriálu herečky nemají. "Myslím, že je fajn, že máme každá to svoje," míní Amelie, kterou čeká poslední ročník gymnázia a do toho dost točí. "Už to budou dva roky, co dělám Specialisty, teď budu v Tátovi v nesnázích," vypočítala. "A já mám pořád nějaké detektivky," smála se Lucie. Obě dodaly, že se jim daří i v soukromém životě. ■