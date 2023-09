Vynesla bych je v zubech: Nikol Moravcová se pohoršila nad oblékáním hostů na Hradě. Sama to přehnala s velikostí kabelky

Nikol Moravcová se pohoršila nad oblékáním hostů na Pražském Hradě. Super.cz

Na finále modelingové soutěže Schwarkopf Elite Model Look byl určený black tie, který už se časem trochu rozvolnil, takže dámy nemusejí mít uzavřené střevíčky a zahalená ramena. Povinnost obléknout dlouhou róbu, ale zůstává. "Miluju ty přípravy, to jak jsou lidé krásně oblečení. Jednou za čas je to hezké," míní Nikol.

"Myslím, že dress code by se měl respektovat. Z nějakého důvodu to organizátor určuje, aby to mělo tu noblesu. Myslím, že by bylo potřeba ještě před tou akcí upozornit, že by se měl dodržet. Není to sice ples, ale stejně jde o velkou společenskou událost. Já bych byla drsná a nedovolila bych přístup lidem, kteří to nerespektovali. Kolik by nás tady pak zůstalo?," položila řečnickou otázku Nikol.

Sama oblékla na míru ušitou róbu od ekologické značky On the Boat. "Je to taková vintage recyklovaná značka. Vzala jsem si zlaté doplňky, protože stříbrná mi nesluší. A uznávám, že bych měla mít psaníčko místo téhle větší kabelky. Ale potřebuju s sebou spoustu věcí včetně kapesníků, kterými osušuji lesklý obličej," uzavřela. ■