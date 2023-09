Až příliš dokonalá, aby byla pravá: Lechtivé snímky Simony Krainové nahoře bez vzbudily vášnivou diskuzi

Poprsí Simony Krainové je u fanoušků velkým tématem. Foto: Super.cz/se souhlasem S. Krainové

Známá blondýnka už svůj profil zásobuje svůdnými snímky, které jí sociální sítě pravidelně blokovaly.

"Mám řadu krásných fotek od skvělých fotografů, jak z minulosti, tak nové, o které bych se s vámi ráda podělila, ale tady to bohužel nejde. A tak vám je umožním shlédnout pomocí jiné platformy a také vás nechám trochu více nahlédnout do mého soukromí. Buďme k sobě milí a tolerantní a nechme lidi žít, jak chtějí. Možná by nebylo od věci se trochu pousmát, než hned hledat chyby a soudit. Komu se to líbí, ať si to užije, a zbytek smutných moralistů ať si dá tmavou čokoládu, zmírňuje stres a nasr..ost," napsala k jednomu z prvních příspěvků ohledně svého kroku.

A jak uvedla, tak už tvoří. Česká topmodelka již se svými předplatiteli sdílela několik lechtivých fotografií, které vyvolávají i spousty otázek. A to také směrem k jejímu hrudníku, který ukázala v celé své kráse. Lidé dokonce intenzivně spekulují, zda si známá blondýnka nenechala svá ňadra upravit.

„Teda tělo a prsa má skvostný. To si opravdu myslíte, že je nemá upravená,“ ptají se fanoušci. „Simona je kus, také nevěřím, že nebyla na úpravě,“ diskutují lidé. Někteří jsou dokonce i bez důkazů přesvědčení, že Simona nějakou úpravu podstoupila. „Určitě má modelaci, ale nemá implantáty,“ píší. „Prsa má svoje, ne? Ale postavu má teda opravdu luxusní. To klobouk dolů,“ diskutují sledující.

Sama Simona Krainová nikdy nepotvrdila, že by v minulosti takovou úpravu podstoupila. Naopak na podobný dotaz, kdo jí dělal prsa, před lety odpověděla zcela jasně a stručně: „Máma a táta,“ uvedla tehdy. ■