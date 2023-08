Petr Rychlý spadl z jeviště v Českém Krumlově: Musela zasahovat záchranka

Petr Rychlý Michaela Feuereislová

Je to týden, co poslal z nemocničního lůžka pozdrav představitel nekompromisního primáře Máry ze seriálu Ordinace Robert Jašków. Teď se do péče lékařů dostala další hvězda oblíbeného seriálu. Petr Rychlý (58) neboli doktor Mázl během zkoušky spadl z jeviště a ošklivě si poranil nohu. Musel tak zrušit svá představení.