Vždycky mi byl nesympatický! Bára Basiková před diváky „ponížila“ Jakuba Prachaře

Basiková se v týmu Jakuba Prachaře necítila dobře. Není jí prý sympatický. FTV Prima

„Je to skvělý kuchař, vášnivý rybář, frajer, muž s obrovským smyslem pro fair-play a přítel, kterého mi po právu všichni mohou závidět. Jsem rád, že můžeme připomenout jeho kulaté narozeniny,“ dojal Prachaře Bouček.

Kdo snad čekal, že s gratulacemi přispěchá i Jakubova spoluhráčka Basiková, ten se mýlil. Zpěvačka přímo před kamerami přiznala, že je jí Jakub nesympatický. A to bez náznaku úsměvu, takže ani nešlo poznat, zda si z Jakuba nedělá legraci.

„Můj vztah s Jakubem je za čárou. Někdo je někomu nějak přirozeně sympatický, někdo přirozeně nesympatický. On mi byl vždycky nesympatický. Když jsem sem šla, automaticky jsem předpokládala, že půjdu k Vojtovi (do týmu Vojty Kotka – pozn.), a ono ne…,“ překvapila oslavence Bára Basiková.

Prachař zůstal nad věcí. „Čtyřicet let jsem čekal na to, až mě někdo opravdově poníží v televizi. Jako zpětná vazba je to fajn. Ale nechápu to, já jsem Báře nikdy nic neudělal,“ řekl rozčarovaně Jakub.

„To se strašně omlouvám, mně jsou tvoje narozeniny úplně jako… Ale samozřejmě všechno nejlepší. A dneska jsme tým, nebudeme tady prát špinavé prádlo, ale až to skončí, dál tě budu nesnášet,“ dodala rázná Basiková, která si stála za svým.

V týmu Jakuba Prachaře soutěžil také bývalý fotbalista Vladimír Šmicer a hudebník Matěj Ruppert. Tým Vojty Kotka soutěžil ve složení Tereza Kostková, Aleš Háma a Nela Boudová. ■