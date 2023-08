Už i Ye dělá v Itálii ostudu. Na lodi s Biancou ukázal holou zadnici. Jeho ex Kim Kardashian se za ně stydí

Foto: Super.cz/Profimedia.cz

V době, kdy mnozí volají po zatčení Bianky Censori kvůli jejímu nevhodnému oblékání, se dostaly do médií fotografie z romantické plavby této kontroverzní dvojice loďkou po Benátkách. Zamilovaná gesta ovšem Kanye doplnil i kalhotami na půl žerdi a holým pozadím vykukujícím zpod saka.

Televizní hvězda Kim, která s Westem strávila v manželství osm let, je údajně z jejich chování ‚zoufale znepokojená a v rozpacích‘, a to především kvůli jejich společným dětem. Kim, která má s Kanyem celkem čtyři ratolesti (dcery North a Chicago a syny Sainta a Psalma), se podle zdroje z jejího okolí děsí každých jejich nových fotek.

„Kim se hodně bála nových fotek, které vyšly s Biancou. Jak to všechno vysvětlí dětem? Kvůli Kanyemu je v rozpacích a bojí se o něj. Potuluje se bos se šampaňským po ulici, něco zjevně není v pořádku," prozradil zdroj pro The Sun.

„Je to pro ni těžké, protože jakmile si myslí, že může jít dál, stane se něco takového a ona je do toho zatažena zase zpátky. Je to tak pokaždé, když Kanye a Bianca předvedou ty téměř nahé kousky. Všem to připomene, že Kim se během manželství oblékala do upnutých nahých šatů,“ dodal zdroj s odkazem na skutečnost, že Kanye své ženě kdysi vyčítal příliš odvážné oblékání. ■