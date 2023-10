Pánové, možná máte šanci právě vy. Ex Leoše Mareše popsala, co má na mužích ráda

Slovenská topmodelka Michaela Kociánová Super.cz

Jde vůbec s jejím nabitým pracovním diářem skloubit osobní život? „Kde je vůle, tam je cesta. Všechno jde, když se chce,“ řekla Michaela Super.cz.

Její pan božský by měl především zvládat to, že tato charismatická blonďatá kráska nevydrží dlouho na jednom místě. „Když jsem někde dlouho, tak už jsem nervózní. Cestování je pro mě něco, s čím jsem vyrůstala. Je to polovina mého života. Jinak to zkrátka neumím.“

A měl by tedy být její vyvolený muž také workoholikem? „Asi by to měl mít správně vyrovnané, aby to mělo balanc. Ale asi ne úplně workoholik. Já mám ráda úspěšné, dravé a silné muže a balanc ve všem je vždy ta správná cesta,“ dodala Michaela Kociánová. ■