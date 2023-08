Mateřská dovolená podle Olgy Lounové? Koncertuje a chystá se na mistrovství světa v tanci v Americe

Olga Lounová Super.cz

"Přes týden jsem byla samozřejmě s malou. Tlačit kočárek v těch vedrech bylo úmorné, takže jsme hodně chodily k vodě a plavat do bazénu. Moje léto bylo hodně o rodině a od malé jsem si odskakovala na ty koncerty. Je to, podle mě, vyvážené a s prací to nepřeháním, jsem téměř naplno na té mateřské dovolené," upřesnila.

Protože zpívala na módní show, kde se v rámci veletrhu Styl a Kabo převáděly i svatební šaty, nemohli jsme se nezeptat, jak to má s plánováním svatby s partnerem a otcem její dcery. "Na to teď nemám pomyšlení, spíš se chystám na jinou speciální věc, což je mistrovství světa v tanci v Americe," překvapila svojí odpovědí zpěvačka, která v našem videu prozradila, jak se k tomu vlastně dostala. ■