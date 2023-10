Česká Edith Piaf Radka Fišarová promluvila o pubertě syna: Je to totální přestřižení pupeční šňůry

Radka Fišarová Super.cz

„Už je mu 11, rychle to uteklo a teď už jen polovina času do toho, než začneme hledat střední školu. Je to velká změna, je to totální přestřižení pupeční šnůry. Už je to puberťák,“ smála se Radka během rozhovoru se Super.cz.

Jak sama říká, má posledních pár týdnů, kdy má nad svým synem navrch, protože je ještě stále o něco vyšší. „Ale od Vánoc už nemám šanci, to už bude konečná. Ještě si užívám ty poslední centimetry, kdy se na něj můžu trochu dívat svrchu. Nohu mám 35 a Oskar 40," směje se Radka.

V synovi už teď vidí předpoklady ke kumštu. "Má velmi rád klavír a rád vaří, chodí i na kurzy vaření. Jinak je to kašpárek, takže toho komedianta v sobě má. Ale doufám, že se v něm probudí touha po nějakém civilním zaměstnání,“ dodala Fišarová, která má aktuálně také plné ruce práce s přípravami svého vánočního CD. ■