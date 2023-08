Manžel Simony Krainové se pochlubil nejstarším synem z bývalého vztahu: Kája oslavil 16 let a otce už přerostl

Karel Vágner věnoval synovi dojemný příspěvek. Na snímku s manželkou Simonou Krainovou Herminapress

Syn Kája už není žádný chlapeček, naopak již svého tatínka dokonce o hlavu přerostl. V tomto případě je znát, že jablko nespadlo daleko od stromu, ani co se týče podoby.

„Můj nejstarší kluk má 16 roků, je to úžasný, mladý, chytrý, pracovitý kluk, úžasně vychovaný. Děkujeme primárně mamince. Ne vždy to bylo lehké. Prožili jsme v životě dost turbulencí, byli jsme spolu méně, než bychom měli, ale nikdy není pozdě na věcech pracovat. Kajine, jsi úžasný člověk a jsem na tebe moc pyšný! Mám tě moc rád,“ napsal Karel Vágner dojemně k černobílé fotografii se synem, který byl svěřen do péče matky.

„No vidíte Karle, tak dlouho Vás sleduji, a ani nevím, že máte tak krásného chlapa,“ vzkázala jedna z fanynek.

„Krásně napsané a obrovsky moc v dnešní době oceňuji, když rodiče dokážou svým dětem tohle říci, a zároveň ocenit i snahu jejich maminky. I přesto, že spolu nežijí,“ uvedla další.

„Máte krásné děti, krásnou ženu a jste úžasná rodina. Máte být na co pyšný,“ podotkla jiná sledující.

Karel Vágner vychovává ještě další dva syny, Maxe a Bruna, které přivedl na svět se svou současnou manželkou Simonou Krainovou. Ta má s nejstarším Kájou hezký vztah, stejně jako jeho mladší bráškové. ■