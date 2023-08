Dominika Myslivcová po císařském řezu: Myslela jsem, že nebudu chodit a domů pojedu na kolečkovém křesle

Dominika Myslivcová se svěřila fanouškům, jak se po porodu cítí. Foto: archiv D. Myslivcové

Ještě před porodem si Dominika vyslechla spousty názorů na císařský řez, které mohou provázet zdravotní komplikace. "Nechápu, že má někdo potřebu se vyjadřovat. Fakt by mě nenapadlo někomu říkat, jak má rodit. Už mě to začíná štvát. Je to velmi soukromá věc," řekla blondýnka ještě před porodem s tím, že dala na radu svého lékaře.

Pouhý den po porodu sdílela se svými fanoušky nejen radostnou novinku o narození syna, ale také promluvila právě o porodu císařským řezem, který dopadl na jedničku.

„Chtěla jsem vám poděkovat za všechny gratulace, moc si toho vážím. Derianek teďka spinká, tak jsem se šla trošku vyvětrat tady na terasu. Myslela jsem si, že po císaři nebudu moct absolutně chodit a že z porodnice pojedu na kolečkovém křesle, ale koukejte,“ sdělila Dominika na sociálních sítích skrze video, na kterém vypadá spojeně a zároveň ukazuje, že operaci už rozchodila.

„Druhý den a normálně můžu jít pomalu na molo. Ne, ale jsem fakt ráda, že jsem to úplně rozchodila,“ dodala krásná maminka s úsměvem. ■