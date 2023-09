Předvedla odhalené bříško a proklatě dlouhé nohy: Zorka Hejdová už své sexy tělíčko vyhřívá na Kanárech

Zorka Hejdová si užije podzim na Kanárech. Super.cz

„Nenatáčíme každý den, takže mám prostor i na rodinu. Se synem jsme si to nesmírně užili a letos je ještě o rok starší, mluví a už to vše vnímá úplně jinak, takže se těším i na to, co si tam užijeme letos za společné chvíle,“ svěřila se Super.cz Zorka Hejdová.

V tropických teplotách, které zrovna panovaly, oblékla Zorka bílou barvu. Krátký crop top na šňůrková ramínka doplnila kraťásky a odhalila tak ploché bříško. Své proklatě dlouhé nohy pak předvedla ve šněrovacích trendy sandálech a celý model doplnila kabelkou tón v tónu.

Zorka je velkou milovnicí módy, i letos si na ostrov vzala hned několik modelů, ve kterých se předvede před kamerou.

A jak sama přiznala, seznamování soutěžícím v dnešní době vůbec nezávidí. „Mám spoustu single kamarádek, které se mnou sdílí své zkušenosti a vnímám, že to není jednoduché a většina z nich stejně narazí na někoho přes sociální sítě a přes aplikace,“ řekla moderátorka Love Islandu s tím, že Kanárské ostrovy se jí líbí, ale že by s manželem Mírou Hejdou na místě koupili nemovitost, jako řada dalších českých celebrit, zatím neuvažují.

„Je pravda, že kolem mě se rozmohl tenhle boom. My zatím nic neplánujeme, nám stačí ty dva měsíce, je to skvělá příležitost, jak si užít podzim pod kanárským sluncem,“ řekla Zorka a dodala. „Manžel tam na něco koukal, ale teď to není na pořadu dne,“ uzavřela s úsměvem. ■