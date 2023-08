Ewa Farna jako vorvaň a lochneska? Tohle je dno, zastal se zpěvačky Štěpán Kozub, který si sám prošel šikanou

Ewa našla zastání ve Štěpánu Kozubovi. Foto: Michaela Feuereislová, Super.cz

„Ty bys měla běhat radši, to je hrozná lochneska,“ napsal jeden ze sledujících. „Slušnej vorvaň,“ dodal mimo jiné další. Zpěvačka naštěstí našla řadu zastánců.

Mezi nimi i herce Štěpána Kozuba (27), jenž byl v mládí sám terčem šikany a nechápal, kde se v lidech bere tolik zloby. „Ok, tohle je dno, nevím, co to znamená a nevím, kde se to v nás bere. Ewa je super ženská! Zkuste místo těchto písmenek spíše volit lidskost a empatii, s tím se dá dojít dál,“ vzkázal herec všem škarohlídům, kteří jsou na internetu hrdiny, ale ve skutečnosti by se Farnou na ulici báli i pozdravit. „Evi, máš super styling,“ zastala se zpěvačky i modelka Eliška Bučková (34). Tu pro změnu lidé kritizují za to, že je zas až příliš hubená.

Farna to schytala za tento model.

Samotná Farna vzala celou situaci s nadhledem, byť jí to určitě nebylo příjemné. „Právě mě píchla vosa do zadku, bude ještě větší. A teď za to fakt ale nemůžu. Konec hlášení,“ vtipkovala mimo jiné zpěvačka, jež se mimo jiné proslavila písní Tělo.

V songu Ewa zpívá o funkčnosti těla, ne o jeho estetické stránce. Což ale není kritika hubených nebo atletických postav, jak zpěvačka zdůrazňuje. Jen chce upozornit na to, že mezi krásou a malou konfekční velikostí není rovnítko. „Zdraví je nejdůležitější,“ má jasno Farna. ■