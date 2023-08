Sotva začala zkoušet a už se vlní jako profesionálka: Iva Kubelková dře na parketu StarDance tak, že ji bolí celé tělo

Iva Kubelková a Martin Prágr Super.cz

Vděčná je za každou lekci, kterou v posledních letech odcvičila. „Musím říct, že každá hodina, kterou jsem za poslední dva tři roky odcvičila, kdekoliv, ať už to byl kruháč, cokoli, tak se mi zúročuje a jsem za to vděčná,“ svěřila se Super.cz Iva, která sice tančí jen pár týdnů, na parketu už umí rozvlnit své štíhlé tělo jako profesionálka.

„Říkám si, že to není tanec, ale vrcholový sport, je to náročné, zatím mi to utrpení vyvažuje ta radost z toho tance,“ svěřila se Iva, která chodí z tanečního parketu domů utahaná. Tanečník Martin Prágr nešetří ani sám sebe. Tím, že za necelé dva měsíce přijde první přímý přenos, se ještě nestresují. „Zatím nám to nepřijde, zatím si tady poskakujeme a dobijeme se tak, že si ráno říkám, jestli jsem na soustředění, ale nepřijde nám, že byl měl nějaký přímý přenos přijít,“ prozradil nám tanečník.

Moderátorka a modelka si letos začátkem roku ošklivě poranila rameno, sama měla před zkoušením obavy, jak vše bude zvládat, ale nedávné vykloubené rameno ani koleno ji nelimitují. „Je to zvláštní, kromě mého operovaného kolene a nedávno vykloubeného ramene, o kterých vůbec nevím, mě bolí úplně všechno,“ dodala se smíchem Iva. ■