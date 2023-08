Tereza Pergnerová netuší, co se stalo s lidmi z jejího komplikovaného životního období: Děkuji bohu, že tady můžu stát, říká

Tereza Pergnerová netuší, co se stalo s lidmi z jejího komplikovaného životního období. Super.cz

"Máme tam lidi, kteří se opravdu neznali anebo se neviděli pětapadesát let. Snímáme a zaznamenáváme děj, co se stane, když oba mají chuť se potkat. Pak už necháváme jen prostor, aby se odehrály věci, které k životu patří a jsou silné," vysvětlovala. "Já docela umím pracovat s emocemi, protože si některé věci umím aspoň malinko představit. Ale je to o těch lidech, nepotřebuji sama exhibovat," upřesnila, že je sice pozorovatelem, ale nikoli chladným.

Samozřejmě nás zajímalo, zda by se i sama moderátorka chtěla potkat s někým ze svojí minulosti. "Myslím si, že všechny znám, a pokud neznám, ráda se otevřu novému překvapení a poznání," říká. A co lidé, s nimiž se stýkala během svého komplikovaného životního období? Ví, jak to s nimi dopadlo? "Nevím. Ale věřím v to, že dobře. A přeju jim to," krčila rameny.

Chuť přesvědčit se o tom na vlastní oči nemá. "Jde o to, že každý jsme do určité míry strůjcem svého štěstí a čelíme nějakým situacím, které nám život přináší. Já jsem se pokusila popasovat nejlépe, jak jsem dokázala, a pevně věřím, že to udělá každý. A nemusí to udělat hned. Udělá to třeba ve chvíli, kdy my ostatní vůbec nevíme, že přišel jeho čas. Věci jsou, jak jsou. Já děkuji bohu, že tady můžu stát," uzavřela. ■