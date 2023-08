Už z ní mohla být vdaná paní: Nakonec Markéta Konvičková a její sexy pilot na úřad nedošli

Zpěvačka Markéta Konvičková promluvila o svatebních přípravách. Super.cz

„Já jsem člověk impulzivní, napadlo mě vystřelit jedno datum, které se mi líbilo, ale byla to neděle, tak jsme na ten úřad nedošli. Takže třeba mě to znovu napadne, a bude zrovna otevřeno. Nebo jsem taková, že bych odletěla na dovolenou, tam to udělala a potom se vrátila a uspořádala mejdan pro kamarády a rodinu. Ale zatím to nemám v plánu,“ svěřila se Markéta v našem pořadu Superchat.

Superchat s Markétou Konvičkou. Zpěvačka se rozpovídala o svém boji s nádorem, o své dcerce i o dalších plánech

Podle jejích přátel se pro svatbu nabízí příští rok, a to hned z několika důvodů.

„Já budu mít třicet a s partnerem budeme mít výročí, deset let. Ale to bych ochudila lidi o ten jeden mejdan. Lidé mi říkají, ať to spojím, ale to nechci. Chci mít tu třicítku a pak svatbu. Ale nevím, třeba mě to napadne za týden a vezmeme se,“ smála se Markéta.

