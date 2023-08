Být nezadaná a chtít mě, tak už mě máte. Alice Bendová v bikinách vyrazila nápadníkům dech

Alice Bendová Foto: se souhlasem A. Bendové

Ihned se strhla mela mezi muži, kteří se Alici začali v komentářích dvořit. „Jste úžasná. Být nezadaná a chtít mě, tak už mě máte,“ napsal jeden z nich a další se přidal. „Tak teď je mi ještě větší horko, uf.“ „To jsou ale krásná panoramata.“ doplnil další. Tito nápadníci mají ale smůlu. Oblíbená herečka je šťastná po boku svého snoubence Michala Topola.

Co se týče postavy, je na sebe herečka velmi přísná. Své sexy křivky si udržuje díky pravidelnému běhání, do kterého se často sice nutí, ale žádný den nevynechá. Navíc má fungující fígl, jak na fotkách vypadat co nejlépe. „Naučila jsem se to fotit shora. Ona se sice trochu zvětší hlava, ale to nevadí. Prsa zůstanou, a to pod tím se zúží. Kdybych to fotila obráceně, tak je to konec kariéry," dodala nedávno se smíchem pro Super.cz. ■