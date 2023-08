Lucie Vondráčková přijímá vrásky s grácií: Nejhorší je bojovat proti času, stojí to velké úsilí, říká

Lucie Vondráčková se stárnutí a vrásek nebojí. Kouzlo času přijímá s grácií. Super.cz

Ti Lucii velmi často zahrnují lichotkami s dotazy na její neustále svěží vzhled a energii, která z ní vyzařuje.

Pokud jde o známou blondýnku, tak není vyznavačkou plastických či jiných invazivních úprav. Naopak proti času nebojuje, dává na zdravý životní styl, a právě to je její recept.

„Mám pocit, že nejhorší je bojovat proti času. Když člověk tak pluje, tak je to jako když plujete s řekou, ale když plujete proti proudu, tak to stojí velké úsilí. Já si tak pluji s proudem, stárnu, všichni stárneme a je to v pořádku,“ svěřila se Lucie Vondráčková pro Super.cz během natáčení nového videoklipu Dej mi svou dlaň.

Letní prázdniny jsou zatím v plném proudu. A oblíbená umělkyně netráví letní období jinak, než zejména se svými dvěma syny Matyášem a Adamem.

„Daří se nám hezky, jsem pořád s kluky. A když s nima nejsem, tak jsem stejně s nima. Teď máme krásné prázdniny, jezdíme po všech čertech a je nám spolu prostě dobře,“ dodala. ■