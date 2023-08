Agáta Hanychová poprvé promluvila o svém vztahu s partnerkou Jakuba Prachaře. Co řekla na adresu Sary Sandevy?

Agáta Hanychová Herminapress

Na Bali je momentálně na dovolené také Kubova sestra Mariana Prachařová (29) a maminka Dana Batulková (65) a Agáta prozradila, že mají všichni skvělé vztahy i poté, co je už s Jakubem dávno rozvedená.

"Máme všichni dobré vztahy. Jsem ráda, že Kryšpín tráví léto s babičkou a svým otcem. Možná to bude někomu připadat divný, ale mi to tak máme," řekla Super.cz Agáta, za kterou již zítra do španělské Marbelly přiletí dcera Mia. Nejmladší dceru Rozárku má se svým současným partnerem Jaromírem Soukupem.

I když byla Mia nyní dva týdny se svým tátou Jakubem, kontakt s ní neztratila. "Komunikujeme. Volám Saře, Kuba teď hodně točil a Mia byla na natáčení hodně se Sarou a volaly mi. Je to komplikované, ale je dobré vycházet se všemi," dodala Agáta s tím, že se Sarou Sandevou (26) nemá žádný problém. ■