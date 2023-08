Veronika Arichteva se drsně obula do mladé influencerky: Stydím se za ni, křiví se mi palce u nohou

Veronika Arichteva Herminapress

Veronika Arichteva (37) se pořádně pustila do influencerky Karolíny Kulové. Tu na Instagramu sleduje více než šedesát tisíc lidí, na TikToku dokonce téměř čtyři sta tisíc. Vytočilo ji její video, ve kterém Karolína prodává za dva a půl tisíce korun návod na to, jak uspět na sociálních sítích.

"Nějaká drnda nám říká, vybodni se na práci a jdi dělat instagram nebo tik tok, to je příšerný. Ale hlavně je to podle mě hrozný podvod. Připomíná mi to šmejdy, hrnce a seniory. Sledujeme lidi, že nás buď baví nebo nás třeba inspirují. Žádný know how nezaručí desítky tisíc sledujících," zveřejnila Arichteva, kterou Karolína pořádně zvedla ze židle. "Hlavně si ten kurs prosím vás nekupujte, to vás ničemu nenaučí," varuje své sledující Veronika.

"Dost mě děsí, že tohle vidí naše děti. Vůbec nezpochybňuju práci influencera, sama vím, kolik to obnáší času a práce, ale tvl. Tohle podání od slečny je něco strašlivýho. Se mi křiví palce u nohou, jak se za ni stydím," dodala Arichteva.

Influencerka se brání, že nejde o žádný návod pro náctileté a rady, jak se vykašlat na práci, ale jde o návod pro firmy, jak zvýšit prodeje.

Co přesně Karolína řekla? "Řeknu vám, kolik si vydělám jako influencer. Než jsem se začala věnovat natáčení, chodila jsem do klasické práce a měla jsem příjem asi 31 tisíc hrubého. Díky tomu, že jsem natáčela a zlepšovala jsem se, jsem mohla odejít z práce a sociální sítě se staly mým full time jobem. Nemusím dřepět v kanceláři od devíti do pěti a můžu pracovat odkudkoliv, kdy chci," prozradila Karolína.

"Chodí mi zprávy od lidí, že by chtěli dělat, co já, a neví, jak začít. Proto jsem napsala příručku pro tvorbu, je tam celé moje know how. Za jedno video si beru desítky tisíc. Beru měsíčně nižší stovky tisíc. Nikdo mi to know how nedal, musela jsem si na to přijít sama. Vy to tady máte," dodala k online příručce, kterou prodává za 2499 korun. ■