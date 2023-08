Hvězdy už trénují na StarDance: Krajčova mužná hruď, sexy nožky Maškové i ladný Prachař

Celebrity už se pilně připravují na StarDance. Foto: Česká televize/Mikuláš Křepelka, Super.cz

Snowboardistka Eva Adamczyková (30) má díky sportovní kondici o něco lehčí začátky. V páru si zatančí se specialistou na latinskoamerické tance Jakubem Mazůchem. „Před začátkem tréninků jsem neměla žádnou představu o tom, který tanec by mohl být ve StarDance můj nejlepší. Teď už pomalu zjišťuji, co mi víc vyhovuje. Líbí se mi třeba waltz. Ten je krásný. Výhodou latinskoamerických tanců je to, že se při nich může člověk docela vyřádit. A chyby v krocích se při nich víc ztratí. Myslím ale, že budu mít problém hlavně s ladnými a pomalejšími pohyby. Ty budu muset hodně trénovat,“ prozradila Eva.

Hruď už na trénincích předvedl zpěvák Richard Krajčo (46), jenž to na parketu roztočí s půvabnou Dominikou Roškovou. „Chtěl bych, aby nejlepším tancem, který s Dominikou zatančíme, byl valčík. Představuji si ho jako tanec, při kterém pár jako by pluje po hladině Dunaje. Vizuálně to vypadá moc hezky. Jenom mě děsí, jak moc mají tanečníci při valčíku vykroucenou hlavu,“ bojí se Krajčo.

Jeho fanoušci se mohou těšit i na to, že možná zatančí na nějaký svůj velký hit. „Chtěla bych naše choreografie stavět hodně na klasickou hudbu. Stále víc mě fascinuje Vivaldi, Beethoven. Ale počítám i s tím, že si bude Richard chtít vybrat i nějakou skladbu z repertoáru skupiny Kryštof. Budu ráda, když ho to potěší a na jeho píseň si v přímém přenosu StarDance zatančíme,“ slíbila tanečnice.

Na StarDance už se moc těší i půvabná moderátorka Iva Kubelková (46). Ta by po boku Martina Prágra chtěla mimo jiné tančit na finskou skladbu. „Když bych si měla vybrat jednu píseň, na kterou bych si chtěla ve StarDance zatancovat, tak by to byla skladba Cha Cha Cha. Finský zpěvák Käärijä s ní letos skončil stříbrný na Eurovizi. Představuji si, že Dušan Kollár z Moondance Orchestra dá naživo text ve finštině. Myslím, že to by byla naprostá pecka,“ zasnila se.

Zpěvačka Tereza Mašková (27) je vítězkou SuperStar, StarDance je ale úplně jiná disciplína. Jejím parťákem je milovník tanga a quickstepu Daniel Kecskeméty. Ten bude muset potlačit zpěvaččin strach ze zvedaček.

„Mám třeba paniku z toho, že mě má někdo zvedat. Bojím se, že tanečníka zlomím. Zároveň se těším na akrobatické prvky v choreografiích. Jsem schopná jít na hranu, aby tanec vypadal dobře. Mám v plánu naučit se do prvního přenosu StarDance základy všech tanců. Realisticky budu ráda, když se mi aspoň čtyři dostanou pořádně pod kůži,“ věří oblíbená zpěvačka, jejímž poznávacím znamením jsou růžové vlasy.

Na především krásný tanec se diváci mohou těšit u herce Davida Prachaře (64), kterého do tajů tance zasvětí Zuzana Dvořáková Šťastná. „Davida se snažím naučit milovat tanec. Ze zkušenosti vím, že to jde. Obdivuji, co všechno dokáže lidské tělo vytvořit za krásu. Určitě ale nechci svojí energií Davida zastínit, ale zároveň nechci, abych nebyla vidět. Takže kladu důraz na vyváženost. Musí to být krásný tanec, a ne jenom show,“ míní tanečnice. Prachař chce na parketu vypadat především ladně.

„Z latinskoamerických mám větší respekt, protože při nich se chlap tak různě klepe a divně kýve. Je to tanec náročný na koordinaci těla. Ve StarDance ale budu víc klást důraz na ladnost. My starší muži už jsme spíš ladní, než abychom byli rychlí,“ dodal Prachař. ■