Pompéznější oznámení pohlaví miminka jste neviděli: Sereně Williams s manželem přišlo přímo z nebes!

Serena Williams s manželem a jejich dcerkou oznámení o pohlaví druhého dítěte rozhodně nepodcenili! Profimedia.cz

Jedna z nejúspěšnějších tenistek všech dob Serena Williams (41) se již brzy dočká druhého potomka. K příležitosti oznámení jeho pohlaví uspořádala obrovskou party, během které došlo na odhalení toho, zda do rodiny přibude druhá holčička, či se s manželem Alexisem Ohanianem dočkají chlapce. Dojemný moment nastal až večer, kdy se dvojice i všichni přítomní dozvěděli to, na co celý den čekali...