Až doléčí zlomenou nohu, stěhuje se do Dominikánské republiky. Simona Krainová tam už zapsala syny do školy

Až doléčí zlomenou nohu, stěhuje se do Dominikány! Simona Krainová tam už zapsala syny do školy Super.cz

Modelka Simona Krainová (50) se na zimu stěhuje do teplých krajů. Polovinu roku chtějí s manželem Karlem Vágnerem a jejich syny trávit v Dominikánské republice, kde si pořídili nemovitost. V současné době si tam vyřizují doklady, aby z nich byli rezidenti.

"Když tady nastane nějaký problém, abychom mohli odjet. Je to i kvůli papírovým věcem," řekla Super.cz Simona Krainová.

Na zimu v teple se těší. Zařízenou už má i školu, kam její synové v Puerto Plata nastoupí. "Kluci budou chodit do školy v Čechách i v Dominikáně. Tam nastupují do španělsko-anglické školy," prozrazuje modelka.

"Je tam velmi dobré školství, jsou tam zahraniční školy, kvalitní. Napůl bude jejich výuka ve španělštině a napůl v angličtině. Uvidíme, jak to tam dětem půjde. Bude to pro ně zátěžová zkouška. Oni mají ale stejně nastavenou hlavu jako my s Karlem. Když člověk nic nezkusí, nic nezažije. Jdou v našich šlépějích," vysvětluje.

"Je to pro ně dobré, naučí se jazyky, budou v jiné zemi. Těším se se na to, máme tam úžasnou komunitu Čechů. Cítím se tam jako doma," dodala Krainová. ■