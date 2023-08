První zranění na tanečním parketu: Iva Kubelková vystřídala focení v plavkách za dřinu ve StarDance

Iva Kubelková Foto: archiv I.Kubelkové

Mezi nejčastější zranění začátečníků patří odřeniny, kterým se nevyhnula ani Iva. „Hlásím, že jsme dnes měli první trénink na StarDance a taky hlásím první puchýř na noze a taky hlásím, že Martin Prágr je na mě zatím hodný a že jsme se dnes drželi hesla hlavně nepřepálit start. Bože kolik těch puchýřů ještě bude,“ svěřila se Iva Kubelková, která se ještě před pár dny fotila v plavkách na pláži.

Pohodu u moře vystřídala za dřinu na tanečním parketu, která ji bude čekat během následujících několika měsíců. Moderátorka a modelka naskočila do zkoušení s úsměvem a puchýře snad budou jejím prvním a posledním zraněním ve StarDance. Co se úrazů týče, v letošním roce už by měla mít vybráno.

V únoru si totiž nešťastně vykloubila rameno. „Je to pro mě takový otazník, jak moc a kam mě to pustí a co všechno si budu moct dovolit,“ řekla Super.cz nedávno Kubelková, která si pak v červnu nešikovně podvrkla koleno. Vše je nyní však v pořádků a Iva se může naplno pustit do zkoušení. ■